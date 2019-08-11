Şehitlikte gururla hüzün bir arada

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'dekı ?Kadifekale Hava Şehitliği, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlerinin kabrini ziyaret eden vatandaşlarla doldu. Arife günü mezarlığa gelen aileler, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bırakan aileler, mezarları temizledi. 2013'te Alaybey tersanesindeki kazada oğlu şehit düşen 4 çocuk annesi Neşe Arı (54), "Oğlum 6 sene önce tersanedeki gemi kazasında terhisine 7 gün kala şehit düştü. Acım ilk günkü gibi taze. Suçlular hala elini kolunu sallayarak geziyor. Mahkeme 6 yıldır sonuçlanmadı. Bu da acımızı bir kat daha arttırıyor. Oğlumun kokusunu özledim. 7 gün sonra askerliği bitince Bodrum'da işe başlayacaktı" diye konuştu. Kardeşi Sinan Göktaş'ı 2016'da İstanbul'da bot kazasında şehit veren ev hanımı Aynur Acar (33), "Her bayramda şehitliğe geliyoruz. Kardeşim için dua ettim. Hala unutamıyorum" dedi. Anne Necla Göktaş (54) ise, "Hem üzüntü hem de gururu bir arada yaşıyoruz. Şehit düşmeseydi, sevdiği kız ile evlenmeyi planlıyordu. Ama kısmet olmadı" diye konuştu.