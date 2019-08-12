Aydın’da şıddet gören yaşlı eşeğe sahıp çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Efeler ilçesindeki Mesudiye Mahallesi'nde 1 Ağustos günü sahibi tarafından terk edilmiş, yaşlı bir dişi eşek görenler, durumu Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şenay Tekinbaş'a iletti. Tekinbaş'ın devreye girmesiyle sahipsiz eşek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü. Yiyecek ve su verilerek, bakımı yapıldı. Tekinbaş'ın sahipsiz eşeği sahiplendirmek için sosyal medyadan başlattığı kampanyaya İzmir'de yaşayan hayvansever Bahar Türe (50) yanıt verdi. Yaşlı eşeğin Türe'nin çiftliğinin bulunduğu Menderes ilçesine gönderilmesi için sosyal medya üzerinden 5 kişinin verdiği destek ile 400 lira toplandı. 6 Ağustos'ta Menderes'teki çiftliğe varan eşeğin çok zayıf ve şiddet gördüğü için dişlerinin dökülmüş olduğunu söyleyen Türe, "Eşeğimizin adını 'Elmas' koyduk. 2 yıl önce sokaktan sahiplendiğim eşek 'Rıfkı' ile birbirlerine arkadaşlık edecekler. Elmas günlerce, aylarca aç kalmış, geldiğinden beri doyurmaya çalışıyoruz. Sağlık durumu bir ay içinde toparlanır. O artık yaşamının geri kalanında mutlu bir şekilde bizimle bu çiftlikte yaşayacak" dedi.