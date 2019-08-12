Bartu: hocamın sözü güç verdı

BUGÜN NELER OLDU

Ören, "Koşu bölümünde ilk 1250 metreye 4. girdim. O an hocamın bir sözü aklıma geldi. 'Göğsünüzde taşıdığınız Türk bayrağını hissederek koşun' dedi. O söz aklıma geldikten sonra içimde bir güç oluştu ve bütün rakiplerimi geçerek yarışı birinci olarak bitirdim. 17 yaşındayım. Ülkemizde yapılan triatlon yarışlarında elde ettiğim başarılardan dolayı milli takım kampına çağrıldım. 15 günlük kampın ardından Balkan Şampiyonası'na katıldım. İstiklal Marşımızı diğer ülkelere karşı gururla okuttum" şeklinde konuştu.