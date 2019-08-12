Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Bartu: hocamın sözü güç verdı

: hocamın sözü güç verdı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
BARTU Ören, "Koşu bölümünde ilk 1250 metreye 4. girdim. O an hocamın bir sözü aklıma geldi. 'Göğsünüzde taşıdığınız Türk bayrağını hissederek koşun' dedi. O söz aklıma geldikten sonra içimde bir güç oluştu ve bütün rakiplerimi geçerek yarışı birinci olarak bitirdim. 17 yaşındayım. Ülkemizde yapılan triatlon yarışlarında elde ettiğim başarılardan dolayı milli takım kampına çağrıldım. 15 günlük kampın ardından Balkan Şampiyonası'na katıldım. İstiklal Marşımızı diğer ülkelere karşı gururla okuttum" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bartu: hocamın sözü güç verdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN