‘Beraberliğimiz daim olsun’

BUGÜN NELER OLDU

Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında vatandaşların kurban bayramını kutlayan Tin, "Millet olarak asırlardır dimdik ayakta olmamızın yegâne sebebi kardeşlik hukukumuzun, dostluğumuzun güçlü varlığı, birlik ve beraberlik anlayışımızın zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda Kurban Bayramı paylaşmanın, kısacası sevgiyi, ekmeği, huzuru, her güzel anı bölüşmenin vakti olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, ailelerin dostların bir araya geldiği bir bayram yaşamak en büyük temennimizdir" dedi.