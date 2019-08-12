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Boğa kaçtı, sahibi yakalamaya çalıştı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Boğa kaçtı, sahibi yakalamaya çalıştı
İZMIR'IN Konak ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki kurban kesim pazarında kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçan boğa, ortalığı birbirine kattı. Güleser Kocaman (60), Kurban Bayramı öncesi 7 bin 500 liraya satın aldığı boğanın yakalanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Veteriner hekim ile Güleser Kocaman, boğanın peşine düştü. Tepecik'ten Güzelyalı sahiline kadar sahibini ve veterineri peşinden koşturan boğaya, iki sakinleştirici iğne atıldı. İğnenin etkisi kendini gösterene kadar kaçmayı sürdüren boğa, sahilde yere yığıldı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca sahibini ve veterineri peşinden koşturan boğanın gözlerini bağla için nakliye aracı çağırıldı. Boğa, çevre sakinlerinin yardımıyla nakliye aracına kadar getirildi. Güçlükle araca konan boğa, mezbahaya götürüldü. Güleser Kocaman, "Boğa bizi buraya kadar koşturdu. Eşim arabayla bizi takip etti. 2 saattir kovalıyorum" dedi.
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Boğa kaçtı, sahibi yakalamaya çalıştı
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