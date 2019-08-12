Çeşme’de adım atacak yer yok

BUGÜN NELER OLDU

KurbanBayramı'nı Türkiye turizminin gözbebeği Çeşme'de geçirmek isteyen binlerce tatilci, cuma akşamından itibaren akın akın Çeşme'ye gelmeye başladı. İstanbul- İzmir otobanının da açılması ve ulaşımın 3.5 saate düşmesi, Alaçatı ve Çeşme'yi tercih eden İstanbullu tatilcilere büyük kolaylık sağladı. Tatilcilerin önemli bölümü Alaçatı otoban gişelerinden giriş yaparken, zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan Çeşme Belediyesi de, zabıta, temizlik işleri ve fen işleri birimlerinde izinler kaldırıldığını, 24 saat esasına göre yaklaşık 300 işçinin görev yapacağını açıkladı. İlçede yaz sezonu yoğunluğunun bayram tatili nedeniyle katlanmasının esnafı da sevindirdiğini ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, "Esnaf, turizmci, vatandaş ve Çeşmeliler olarak bayrama hazırız. Alaçatı ve Çeşme'de büyük bir yoğunluk var. Bayram içinde yoğunluk daha da artacak. 1 milyon 200 binin üzerinde tatilci bekliyoruz. İstanbul otobanının da açılması nedeniyle Çeşme'ye rağbetin daha fazla olacağını düşünüyoruz. Çeşme esnafımız güler yüzüyle, sevecenliğiyle, tüm temiz kalbiyle misafirlerine hizmet verecek" diye konuştu.