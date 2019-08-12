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Çocuklarınızı sörf ile tanıştırın

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Çocuklarınızı sörf ile tanıştırın
SÖRF meraklılarının ve sörf öğrenmek isteyenlerin akın ettiği Alaçatı Sörf Merkezinin, bayram tatilinde yoğunlaşması beklenirken, Alaçatı'da sörf okulu bulunan milli sörfçü Çağla Kubat, "Alaçatı, sörf sporuyla özdeşleşmiş bir yer. Rüzgar sörfü öğrenmek için dünyanın en önemli sörf destinasyonu. İnsanların bayram tatilini geçirebilecekleri ve sörf öğrenebilecekleri bir yer burası. Mutlaka buradaki sörf okullarını ziyaret etsinler. Kısa bir süre de olsa çocuklarının sörf ile tanışmasını sağlasınlar. Belki çocukları bu sporu severler ve ileride hayatlarına hobi olarak ekleyebilirler. Ayrıca kendileri de, iş hayatının stresinden uzaklaşıp rüzgarın ve sörfün güzelliğine kendilerini bıraksınlar" diye çağrıda bulundu.
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Çocuklarınızı sörf ile tanıştırın
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