Göz kapağı iltihabında uzmana başvurun

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Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, cinsiyet ve yaş gözetmeksizin sıklıkla karşılaşılan göz kapağı iltihabı hastalığının (Blefarit) yaşam konforunu olumsuz etkilediğini söyledi. Hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi uygulandığını kaydeden Op. Dr. Geribeyoğlu, "İltihabı engellemek için öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. Göz iltihabı, kuru göz hastalığına da yol açabiliyor. Göz kapağında oluşan kistler yanma, batma, sulanma ve kaşıntıya neden oluyor. Göz kapağı içindeki yağ bezlerini ısıtmak için sıcak, nemli ve temiz bez ya da pamuk ile sıcak pansuman ve kirpik temizliği de önem taşıyor" şeklinde konuştu. Göz kapağı iltihabında bakım ve temizliğin önemli olduğunu dile getiren Geribeyoğlu, "İlaç tedavileri 2-3 hafta sürebiliyor. Bu süre 6 ay ve 1 yıla kadar uzayabiliyor. Hastalığın durumuna göre IPL lazer tedavisi de uygulayabiliyoruz. Lazer tedavisi toplam 3 seansta 1 buçuk ay kadar devam ediyor. Tedavi başarılı sonuçlar veriyor" dedi.