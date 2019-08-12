Göztepe’de Zajc operasyonu

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Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Göztepe'nin gündemine yeni bir isim geldi: Miha Zajc... Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Empoli'den transfer edilen Zajc, Göztepe'ye önerildi. İstanbul ekibinde hazırlık maçlarında dahi teknik direktör Ersun Yanal tarafından görev verilmeyen Slovenyalı futbolcunun Göztepe'ye kiralık gelebileceği iletildi. Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 10 maça çıkan Sloven futbolcu 2 gol attı. Sarı-lacivertli takımla kamp çalışmalarını sürdüren Zajc'ın 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.