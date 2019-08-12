Hayırseverlerden çocuklara bisiklet

Aydınlı hayvansever Fırat Sert, arkadaşı Nihal Güven Çakır'ın da desteğini alarak kimsesiz çocuklar için kampanya başlattı. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyada Aydın Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklar için bisiklet hediye istendi. Kampanyaya yoğun ilgi gösteren hayvanseverler, Türkiye'nin çeşitli illerinden toplam 20 bisiklet yolladı. Toplanan bisikletler, Kurban Bayramı arifesinde Aydın Valiliği Çocuk Evi'ndeki kimsesiz çocuklara hediye edildi. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, bayrama da mutlu girdi. Bisikletlerin üzerlerine ise çocukların sokak hayvanlarına daha duyarlı davranması için, "Bu bisikleti sana Kahve yolladı. Kahve ve bizler sokaklarda yaşayan kimsesiz hayvanlarız", "Bu bisikleti sana arkadaşım Gofret ile ben yolladık" gibi yazılı notlar eklendi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayvansever Fırat Sert, "Biz her yıl bayramlarda kimsesiz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Tüm hayvanseverler, kampanyaya büyük ilgi göstererek yurdun çeşitli illerinden bisiklet alıp, bize yolladı. Bize verilen listede 19 çocuk vardı, ama biz 20 bisiklet ayarladık. Ancak 3 tane daha bisiklet gelecek. Bu bisikletleri sokak hayvanları yolladı" dedi.