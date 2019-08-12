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keneviri operasyonu

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Hint keneviri operasyonu
İZMIR'IN Beydağ ilçesine bağlı kırsal Erikli Mahallesi'nda yaptıkları arama tarama çalışmaları çerçevesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda izinsiz olarak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine bu sabah söz konusu yere giden jandarma ekipleri, 2 bin 350 kök Hint kenevirini imha edilmek üzere tek tek söktü. Jandarma ekipleri, burada buldukları sigara izmariti, pet şişeler ve sulama hortumlarına da el koyup, kriminal incelemeye gönderdi. Jandarma, zanlıların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
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Hint keneviri operasyonu
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