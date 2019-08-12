Hint keneviri operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Beydağ ilçesine bağlı kırsal Erikli Mahallesi'nda yaptıkları arama tarama çalışmaları çerçevesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda izinsiz olarak Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Bunun üzerine bu sabah söz konusu yere giden jandarma ekipleri, 2 bin 350 kök Hint kenevirini imha edilmek üzere tek tek söktü. Jandarma ekipleri, burada buldukları sigara izmariti, pet şişeler ve sulama hortumlarına da el koyup, kriminal incelemeye gönderdi. Jandarma, zanlıların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.