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İki şampiyonun mücadelesi olacak

Giriş Tarihi: 12.8.2019
İki şampiyonun mücadelesi olacak
SÜPER Lig'de 2019-20 sezonunun açılış karşılaşmasında evinde son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin iddialı açıklamalarda bulundu. Çetin, "16 Ağustos Cuma günü tarihi bir akşam yaşayacağız. Sezon başında kendimize ilk 5 hedefi koyduk. Bu hedefi yakalayabilmek için ilk maçta G.Saray'ı mağlup etmek istiyoruz. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Stadımızdaki tadilat çalışmaları bitti. G.Saray'ı bekliyoruz. Sezonun ilk karşılaşmasında iki şampiyon karşılaşacak. İyi olan kazansın diyoruz ama biz iyiyiz ve biz kazanacağız" diye konuştu. Bu arada Ege ekibi, Reading'te oynayan Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u renklerine bağladı.
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