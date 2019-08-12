İki şampiyonun mücadelesi olacak

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SÜPER Lig'de 2019-20 sezonunun açılış karşılaşmasında evinde son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin iddialı açıklamalarda bulundu. Çetin,Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımıza güveniyoruz.Sezonun ilk karşılaşmasında iki şampiyon karşılaşacak. İyi olan kazansın diyoruz ama biz iyiyiz ve biz kazanacağız" diye konuştu. Bu arada