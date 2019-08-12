Kırmızı altın’ tarlaya serıldı

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Manısa'dan başta Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilecek olan kurutmalık domates, tarlalara serilmeye başlandı. İl genelinde 15 bin dekar alanda domates yetiştirilen Manisa'da, yıllık ortalama 4 bin 500 ton kuru domates ihracatı yapılıyor. Bu sezon da üreticiler kurutmalık domatesleri ihracata hazırlamak için hummalı bir çalışmaya girdi. Büyük bölümü Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçiler tarafından sıcak havada naylonlar üzerine serilen domatesler, tarlaların kırmızı renge bürünmesine neden oldu. 3 bin 500 dönüm alanda domates ekiminin yapıldığı Saruhanlı ilçesinde de kurutmalık domates hasadı bir haftadır devam ediyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hasat edilen domateslerin bir yandan da kurutulmak üzere tarlalara serildiğini kaydetti. Saruhanlı'da domates üretiminin kurutmalık, sofralık ve salçalık olmak üzere üç şekilde yapıldığını belirten Okur, bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını söyledi.