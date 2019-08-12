Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kırmızı altın’ tarlaya serıldı

Kırmızı altın’ tarlaya serıldı

’da başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç edilecek kurutmalık domatesler, tarlalara serilmeye başlandı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Kırmızı altın’ tarlaya serıldı
Manısa'dan başta Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edilecek olan kurutmalık domates, tarlalara serilmeye başlandı. İl genelinde 15 bin dekar alanda domates yetiştirilen Manisa'da, yıllık ortalama 4 bin 500 ton kuru domates ihracatı yapılıyor. Bu sezon da üreticiler kurutmalık domatesleri ihracata hazırlamak için hummalı bir çalışmaya girdi. Büyük bölümü Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçiler tarafından sıcak havada naylonlar üzerine serilen domatesler, tarlaların kırmızı renge bürünmesine neden oldu. 3 bin 500 dönüm alanda domates ekiminin yapıldığı Saruhanlı ilçesinde de kurutmalık domates hasadı bir haftadır devam ediyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, hasat edilen domateslerin bir yandan da kurutulmak üzere tarlalara serildiğini kaydetti. Saruhanlı'da domates üretiminin kurutmalık, sofralık ve salçalık olmak üzere üç şekilde yapıldığını belirten Okur, bu sezon rekoltede düşüş yaşandığını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı altın’ tarlaya serıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN