Akhisar’ın sorunu gol

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında pazar günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor 2'si hazırlık, 1'i resmi olmak üzere son 3 maçında gol atamadı. Kızılcahamam kampında Türkmenistan'ın Ahal takımına 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sumoayit ile 0-0 berabere kaldı. Ankara'da ise Süper Kupa finalinde Galatasaray'a yine tek golle mağlup olan yeşil-siyahlılar, birçok pozisyona girmesine rağmen topu çizgiden geçiremedi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın ise takımın genel görüntüsünden memnun kaldığı ancak yönetimden mutlaka yabancı golcü transferi istediği ifade edildi.