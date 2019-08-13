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Akhisar’ın sorunu gol

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Akhisar’ın sorunu gol
TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında pazar günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Akhisarspor 2'si hazırlık, 1'i resmi olmak üzere son 3 maçında gol atamadı. Kızılcahamam kampında Türkmenistan'ın Ahal takımına 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sumoayit ile 0-0 berabere kaldı. Ankara'da ise Süper Kupa finalinde Galatasaray'a yine tek golle mağlup olan yeşil-siyahlılar, birçok pozisyona girmesine rağmen topu çizgiden geçiremedi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın ise takımın genel görüntüsünden memnun kaldığı ancak yönetimden mutlaka yabancı golcü transferi istediği ifade edildi.
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Akhisar’ın sorunu gol
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