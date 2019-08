BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Seferihisar ilçesinde hizmet veren Baltalar Et Galerisi, ilk kez değişik bir konsept ve profesyonel tarzı ile müşterilerini ağırlamaya başladı. Mustafa ve Ahmet Tuncay kardeşlerin sahibi olduğu et galerisinde yok yok. 40 yıllık baba mesleğini devam ettiren Mustafa Tuncay, Seferihisar'ın Düzce Köyü'nde bulunan ve yıllık bin baş kapasiteli çiftlikten üretim dikkat çekiyor. Tuncay, "Galerimizde et ile ilgili her şey var" dedi. Eray ARPAŞİN/ İZMİR