Cezaevinde yetişen kurbanlıklar satıldı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Foça ilçesinde, üretim faaliyetleriyle tanınan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kurulan kurban pazarında bayramın ilk günü büyük yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, cezaevinde yetiştirilen kurbanlıklara büyük ilgi gösterdi. Kurban Bayramı'nın birinci günü 30'u personel, 100'ü hükümlü 130 kişi kurban kesimi yaptı. Cezaevinde yetiştirilen kurbanlıklardan halkın daha önce satın aldığı hayvanların kesim işlemi de buradaki kesimhanede yapıldı. Veteriner hekim kontrolü, iş sağlığı güvenliği uzmanı denetimi, din ve sağlık görevlilerinin eşliğinde sağlıklı ve hijyenik ortamda gerçekleştirilen kesimleri, vatandaşlar piknik yerlerini andıran bekleme bölümlerinden izledi.Kesim alanı yakınında kurulan kafeteryada gün boyu açık büfe kahvaltı ve yiyecek ikramı yapıldı. Ayrıca kurban sahiplerinin isteği doğrultusunda kesilen hayvanların yeterli büyüklükte parçalara ayrılarak hızlı bir şekilde paketlenmesi ve teslim edilmesi sağlandı. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, "Vatandaşlarımıza 320 küçükbaş kurbanlık sattık, bunları kestik. Vatandaşlarımız hizmetten memnun kaldı" dedi.