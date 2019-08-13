Daha güçlüyüz

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TFF 1. Lig'de sezonu Bolu'da oynayacağı Hatayspor maçı ile açacak olan Altınordu, tüm gücüyle bu maça odaklanmış durumda. Bu sezon Altınordu'da 8. sezonuna çıkacak olan genç ve başarılı teknik direktörleri Hüseyin Eroğlu ile takımın son durumunu konuştuk. Sezona iyi hazırlandıklarını ifade eden, "Geçen sezon Süper Lig'den düşenlerin yanı sıra Adana Demirspor, Giresunspor ve özellikle tecrübeli kadrosu ile Altay'ı da zirve yarışında göreceğiz. Onların kadro kaliteleri ne denli önemli ise bizim de en büyük gücümüz oyun sistemimiz olacak. Gidenler, gelenler bu sistemin bir parçası oluyorlar ve ortaya hep başarılı bir Altınordu çıkıyor. Sezon içinde kırılmalar yaşasak ta sistemizden vazgeçmeyerek ayağa kalkmasını biliyoruz."İlk maçı deplasmanda oynayacaklarını da belirten Eroğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Hatayspor'un sahası bakımda olduğu için Bolu'da oynayacağız. Lige iyi başlamak önemli.Skor önemli değil, önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak." Lebip Tİ-MOR