Efes Antik Kenti’ne turistler akın ediyor

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik kenti, ziyaretçi akınına uğruyor. Helenistik ve Roma döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgelerini barındıran Efes Antik Kenti'nde, farklı dönemlere ait en önemli mimari ve kent planlama örnekleri bulunuyor. Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde inşa edilen İslami yapılarla Efes, aynı zamanda dini tarih açısından önemli birikime sahip. Türkiye'nin en güzel antik şehirleri arasında yer alan Efes'te dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın bulunması, bölgenin cazibesini de arttırıyor. İçindeki birçok yapı gibi İmparator Cladius döneminde inşa edilen ve M.S. 117 yılında tamamlanan süslü, üç katlı sahne yapısı, 24 bin kapasiteli oturma basamaklarıyla antik dünyanın en büyük tiyatrosu da turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, Antik Tiyatro, Kral Yolu ve Efes'in hayranlık uyandıran arkeolojik yapıları, görenleri hayran bırakıyor. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve göz alıcı kalıntıları ile ilgi gören kent, şu sıralar en yoğun günlerini yaşıyor.Özellikle yabancı turistler, 40 derece sıcaklığa rağmen antik kenti karış karış dolaştı. Yerli ve yabancı turistler, şemsiye, mini vantilatör ve şapka ile güneşten korunmaya çalıştı. Rusya'dan Efes'i görmek için gelen Rina Lisnic, "Alexandre ve ben Rusya'dan geliyoruz. Bu benim Efes'e ikinci gelişim. Burası çok ilginç bir yer, fakat gördüğüm kadarıyla geniş çaplı restorasyonlar yapılmış. Çünkü geçen sene geldiğimde amfi tiyatro çok daha antikti. En çok Celsus Kütüphanesi'ni seviyorum, çok farklı bir havası var. Buraya geldik, çünkü tarihimizi görmek çok ilgimi çekiyor" dedi. Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten Cindy Chin, "Antik kentte en çok Celsus Kütüphanesi'ni sevdim" diye konuştu.