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Genç yaşında 3 farklı kıtada çalıştı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Genç yaşında 3 farklı kıtada çalıştı
YAŞAR Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, Eğitimine İtalya'nın Universite Studi Degli Di Sassari ile Amerika'nın University of North Carolina Charlotte üniversitelerinde devam eden Kantarcı ayrıca Fransa ve İtalya'da yaz stajları yaparak mesleki deneyim elde etti. Üniversite yaşamı boyunca katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödüllerle dönen tasarımcı ve mimar, Lufthansa, Philips ve W Hotel gibi ünlü firmaların açtığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Son 1 yıldır mimar olarak UNStudio Hong Kong ofisinde çalışan Kantarcı, "1 yıl ABD'de, 2 yıl da Dubai'de çalıştım. Şu anda Avrupa, ABD ve Ortadoğu'da öğrendiklerimi Asya'da uyguluyorum" dedi.
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Genç yaşında 3 farklı kıtada çalıştı
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