İzmir Ticaret Odası’ndan bir kitap daha

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Ticaret Tarihi Müzesi'nde yer alan Antik döneme ait 32 adet seramik eser, Catania Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Massimo Frasca ve Dr. Alessandra Granata tarafından bilimsel yayın haline getirilecek. Kitabın İtalyanca, İngilizce ve Türkçe olarak 3 ayrı dilde hazırlanacağını açıklayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Anadolu coğrafyasından çıkmış, geçmişimize ışık tutan bu eserlerin toplumla buluşacak olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Gönüllü olarak bu çalışmayı gerçekleştirecek olan İtalyan arkeologlara ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. İzmir Ticaret Odası Ticaret Tarihi Müzesi'nin bugüne kadar "İzmir Ticaret Tarihi Müzesi ve Antik Ege'de Ticaret", "İzmir Ticaret Tarihi Müzesi Antik Dönem Sikke Koleksiyonu" ve "İzmir'den Smyrna'ya" adlı 3 kitabın basımını gerçekleştirdiğini hatırlatan Özgener, "Desteklerinden dolayı İzmir Arkeoloji Müzesi'nin eski Müdür Yardımcılarından Pınar Aydemir'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.