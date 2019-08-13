Kestiği ağacın altında

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DENIZLI'NIN Acıpayam ilçesi Gölcük ve Degirmendere mahallelerindeki ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, geçtiğimiz akşam ağaç kesimi yapılmış bir alandan kötü koku yayıldığını fark etti. Kokunun geldiği yöne giden çobanlar, kesilen ağacın altında kalmış bir erkek cesedi buldu. Jandarmanın yaptığı incelemede çürümeye başlamış olan cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan orman işçisi Mevlüt Bağ'a (55) ait olduğu tespit edildi. Bağ'ın kesim yaptığı esnada ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.