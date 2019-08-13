Kızılay’ın İsmet abisi

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MANİSA Sağlık İl Müdürlüğünden emekli olan Dr. İsmet Nardal, 2001 yılında kurulan Kızılay Manisa Kan Merkezi'ne 2002 yılında müdür olarak atandı. 17 yıldır Kan Merkezi'nin başında bulunan İsmet Nardal, Manisa'nın en çok kan bağışı alan iller arasında ilk sıralarda yer almasını sağladı. İlk yıl 3 bin 600 ünite kan alan Kızılay Kan Merkezi, 2019 yılında hedefi 66 bin ünite olarak belirledi. Nardal, "Bu ticari bir iş değil, içten gelen bir şeydir görev almak" dedi. Kan işi hayır işi olduğunu ifade eden Nardal, "Başına gelmeyen bilmez. Ancak başına gelen kanın ne kadar zor şartlarda bulunduğunu bilir. Güvenli kan almak için Kızılay dünya standartlarını takip ediyor. Aldığımız kanlar belli testlerden geçiyor. Risk faktörü sıfıra yakın oluyor. Dolaysıyla amme hizmeti bu. Bu hizmeti güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Cüneyt HASÇELİK