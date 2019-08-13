Pamukkale’de bayram bereketi

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLI'DE UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Turistler, ören yeri girişinde zaman zaman kuyruklar oluşturuyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, travertenlerde yürüyüp fotoğraf çektirdi. Bazı turistler de çamur banyosu yapmayı, antik havuza girmeyi tercih etti. Pamukkale İşletme Müdürü Kazım Tali, turizm sezonunun ülke genelinde oldukça verimli geçtiğini, bundan Pamukkale'nin de nasibini aldığını söyledi. Tali, yoğunluğun bayram boyunca süreceğini söyledi.