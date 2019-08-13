Pul koleksıyonunu gezerek anlatıyor

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İZMIR'IN Buca ilçesinde annesi ile yaşayan emekli inşaat teknikeri Fevzi Durak Kayar (58), çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu koleksiyonculuğa profesyonel olarak 15 yıl önce başladı. 1940 yılından itibaren PTT'nin bastığı tüm pulları biriktiren Kayar, tarihe ilgi duyması nedeni ile 'Çanakkale Savaşı' adlı tematik koleksiyonu için de o dönemde tüm dünyada basılan pul, zarf ve kartpostallar ile yazılan mektupları topladı. Yurt dışındaki materyalleri internet üzerinden yapılan mezatlarda satın alan Kayar, PTT'nin 1955, 1965, 1990, 1994 ve 2015'te çıkardığı Çanakkale Savaşı ile ilgili pul serilerinin tümünü de alıp, koleksiyonuna ekledi. Kayar, 15 yılın sonunda toplam 450 adet A4 kağıdından oluşan 'Çanakkale Savaşı' koleksiyonunu tamamladı.Koleksiyonuyla 2017'de Ankara Milli Pul Sergisi ile 2018'de Trabzon Milli Pul Sergisi'nde 86 puan alarak, 2 madalya kazanan Kayar, 2019'da İzmir, Adana ve Çanakkale'de 5 sergi açtı. Kayar, 11 bin kilometre yol yaparak Türkiye'yi dolaştı. PTT ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa yaptığı '100 panoda 100 koleksiyon' adlı projeye katkı sağlayan Kayar, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak, Havza, Amasya ve Erzurum'a gitti. Kayar, rotayı eylül ayında Sivas'a, ekim ayında da Ankara'ya giderek, tamamlayacak. Pul biriktirmenin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Fevzi Durak Kayar, "Pul koleksiyonculuğu tüm hayatımı kapladı" dedi.