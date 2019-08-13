Yusuf da Süper oldu

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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu vitrine çıkardığı bir oyuncuyu daha Süper Lig'e uğurladı. Yaz döneminde kalecisi Erce Kardeşler'i 2.5 milyon TL'ye Trabzonspor'a satan kırmızı-lacivertlilerin, sol beki Yusuf Acer'i de Çaykur Rizespor'a gönderdiği öğrenildi. İki kulüp arasında uzun süredir gerçekleşen pazarlıkların son bulduğu ve Altınordu'nun Rizespor'a Yusuf Acer'in bonservisi için indirim yaptığı ifade edildi. Kapıyı 1 milyon 200 bin TL'den açan İzmir ekibininin son görüşmede 750 bin TL'ye kadar fiyatı düşürdüğü bildirilirken, transferin gerçekleştiği vurgulandı.