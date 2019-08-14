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Bayındır’da orman yangını çıktı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Bayındır’da orman yangını çıktı
İZMİR'IN Bayındır ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi yakınında, zeytin ağaçları ve çeşitli meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede dün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Yerleşim yerlerinden uzakta çıkan yangını söndürmek için, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter havadan, 10 arazöz ise karadan müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Ekipler, bir süre bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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Bayındır’da orman yangını çıktı
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