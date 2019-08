Bayramda İzmir’in sahilleri dolup taştı

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı Ege Bölgesi'ne bereketiyle geldi. Kurban Bayramı tatillerini İzmir'de geçirmek isteyenler, başta Çeşme olmak üzere kıyı şeridindeki ilçelerde yoğunluk oluşturdu. İzmir'in Çeşme, Foça, Dikili, Seferihisar, Karaburun, Urla ve Menderes gibi kıyı şeridindeki ilçelerinde sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, bayramların her zaman tatili hatırlattığını, "tatil" denilince de akla Çeşme, Bodrum gibi yerlerin geldiğini söyledi. İlçede bu bayram da yoğunluk yaşandığını anlatan Demir, "Özellikle bugün itibarıyla bütün oteller, restoranlar ve ilçedeki beachler yüzde 100 doluluğa ulaştı. Yollarda trafik yoğunluğu da dikkati çekiyor. Şehirlerde kimse kalmamış, herkes buraya gelmiş, gayet güzel." diye konuştu.Çeşme, bayram tatili nedeniyle 1 milyonu aşkın tatilciyi ağırlarken, Çeşme'nin ince kumu ve temiz denizi ile ünlü plajlarından olan Pırlanta ve Altınkum plajlarında atlı jandarma ekipleri, önleyici kolluk görevi yapmaya başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan gelen, Aybüke, Aslanbey ve Pamir atlı üç at, birisi yedekte kalmak üzere iki binicisi ile birlikte Pırlanta ve Altınkum plajlarında devriye görevi yapmaya başladı. Atlı Jandarma ekiplerinin, Gemlik ve Alman ırkı olan atlar ile eylül ayı sonuna kadar iki plajda devriye görevi yapacağı öğrenildi. Atlı jandarma ekipleri, plajdaki tatilciler tarafından ilgi ile karşılanırken, bazı tatilciler atları sevmeye çalıştı. Özel eğitimli atlar, tatilcilerin sevgisi ve yoğun ilgisini sakince karşılaştı.