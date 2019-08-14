Denizli’de yasak kalktı

BUGÜN NELER OLDU

DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, eski borçlar nedeniyle meydana gelen transfer yasağını kaldırdıklarını belirterek, yarın (bugün) yeni transferlerin lisanslarını çıkaracaklarını açıkladı. Kadrosuna yaptığı yeni takviyelerle dikkat çeken yeşil-siyahlılarda tüm futbolcuların lisansları cuma günü iç sahada Galatasaray'la oynanacak sezonun ilk maçına yetiştirilecek. Başkan Çetin,Geçen yılki başarımızı tekrar göstermek için mücadele edeceğiz" dedi. Denizli Atatürk Stadı'nı modern bir hale getirdiklerini dile getiren