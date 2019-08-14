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’de yasak kalktı

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Denizli’de yasak kalktı
DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, eski borçlar nedeniyle meydana gelen transfer yasağını kaldırdıklarını belirterek, yarın (bugün) yeni transferlerin lisanslarını çıkaracaklarını açıkladı. Kadrosuna yaptığı yeni takviyelerle dikkat çeken yeşil-siyahlılarda tüm futbolcuların lisansları cuma günü iç sahada Galatasaray'la oynanacak sezonun ilk maçına yetiştirilecek. Başkan Çetin, "Transfer yasağımız kalktı. Yarın yönetici arkadaşlar 'Borcu yoktur' belgesini alıp İzmir'e giderek tüm lisanslarımızı çıkartacak. Memleketimize hayırlı olsun. Geçen yılki başarımızı tekrar göstermek için mücadele edeceğiz" dedi. Denizli Atatürk Stadı'nı modern bir hale getirdiklerini dile getiren Başkan Çetin, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
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Denizli’de yasak kalktı
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