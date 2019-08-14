İbrahim akın futbola ‘tamam’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen ancakYönetimin bir süre önce kulüpte başka bir görev almasını teklif ettiği usta krampon bu teklifi kabul ettiğini söyledi.mesajı veren İbrahim Akın, önümüzdeki günlerde kulüpteki yeni görevinin netleşeceğini dile getirdi. Yönetim, İbrahim Akın'a yapımı devam edenAltay altyapısından yetişen İbrahim Akın, 2004-05 sezonu öncesi Beşiktaş'a transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.Başakşehir, Gaziantepspor, Sivasspor kulüplerinde oynadıktan sonra 2016- 17'de Altay'a dönen İbrahim Akın, İzmir ekibinde önce 3. Lig'de daha sonra 2. Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadı.