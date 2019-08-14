‘İstikrar ve güvenin adresi: AK Parti’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin, Türkiye'nin geleceğine dönük çok önemli adımların atıldığı 14 Ağustos 2001'den bu yana çağ atlatan yolculuğa başladığını ifade eden Başkan Osman Zolan, "14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 18. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.İstikrar ve güvenin adresinin AK Parti olduğunu ifade eden Zolan, "Partimizin 18'inci kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.