Kendi küçük yüreği büyük

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İstanbullu 11 yaşındaki Atatuğra Karamanoğlu, tatil için geldikleri ilçede, 7 yaşındaki Serdar Meşe'nin kanser tedavisi gördüğünü öğrendi. Çocuğun hikayesinden etkilenen minik Atatuğra, bayramda büyüklerinin ellerini öperek biriktirdiği 370 lirayı, Meşe'ye ulaştırılması için Dernek Başkanı Fatma Cavlı'ya makbuz karşılığı teslim etti. Atatuğra Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyninde oluşan kanserle mücadele eden Meşe'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini söyledi. Bayram harçlıklarını dernek yetkililerine teslim ettiğini belirten Karamanoğlu, "Bu ülkede yaşayan herkesin birbirine yardım etmek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, hiç tanımasam da hasta arkadaşıma elimden geldiğince yardımcı olmak istedim" dedi. Baba Engin Karamanoğlu da Atatuğra'nın, fırsat buldukça ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.