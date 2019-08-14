Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Öğrenciler otomatik beşik yaptı

Öğrenciler otomatik beşik yaptı

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019
Öğrenciler otomatik beşik yaptı
MANISA'DA anne ve babaların en büyük isteği olan bebeklerinin daha konforlu ve sağlıklı bir uyku süreci yaşamalarını sağlamak amacıyla otomatik beşik projesi geliştirildi. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencileri Rüzgar Çalışkan ve Cemil Enes İnce, danışman öğretmenleri Osman Mutlu Işık eşliğinde otomatik beşik üretti. Öğrenciler proje ile ebeveynlerin daha az yıpranmalarını sağlamayı amaçladı. Danışman öğretmen Osman Mutlu Işık, ebeveynlerin bebeklerin güzelce uyuması için mücadele ettiğini belirterek, "Bu otomatik beşik tam olarak bu işlevi görüyor. Öğrencilerimizle beraber hem oyuncak hem de büyük boyutta üretim yapılacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler otomatik beşik yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN