Öğrenciler otomatik beşik yaptı

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MANISA'DA anne ve babaların en büyük isteği olan bebeklerinin daha konforlu ve sağlıklı bir uyku süreci yaşamalarını sağlamak amacıyla otomatik beşik projesi geliştirildi. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencileri Rüzgar Çalışkan ve Cemil Enes İnce, danışman öğretmenleri Osman Mutlu Işık eşliğinde otomatik beşik üretti. Öğrenciler proje ile ebeveynlerin daha az yıpranmalarını sağlamayı amaçladı. Danışman öğretmen Osman Mutlu Işık, ebeveynlerin bebeklerin güzelce uyuması için mücadele ettiğini belirterek, "Bu otomatik beşik tam olarak bu işlevi görüyor. Öğrencilerimizle beraber hem oyuncak hem de büyük boyutta üretim yapılacak" dedi.