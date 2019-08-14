Taliban’dan kaçarken hastalığa yakalandılar

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İZMIR'IN Konak ilçesindeki Agora antik Kenti'nin karşısında bulunan park, Taliban ve DEAŞ'tan kaçarak daha iyi bir hayat için yola çıkan mülteciler tarafından mesken edinildi. Yıllardır süren silahlı çatışmalardan kaçarak 3 ay önce Türkiye'ye sığınan yaklaşık 100 mülteci, çocukları ve bebekleri ile birlikte, parkta kalmaya başladı. Çevredeki camilerden aldıkları halıların üzerinde yatıp kalkan, kendilerine battaniyede veren vatandaşların yardımları ile karınlarını doyuran mülteciler, özellikle çocuklarda cilt hastalıklarının görüldüğünü ve kimlikleri bulunmadığı için hastaneye gidemediklerini söyleyerek, sağlıkçıların kendilerini muayene etmesini istedi. Türkçe bilmeyen mültecilerden, tercüman yardımı ile konuşan Huban Agbari, "Ülkemiz hep bir savaş baskısı altında. Taliban ve DEAŞ'tan kaçtık. Durum çok kötü. Burada da yemek ve suya ihtiyacımız var. Paramız yok. Devlet bizim çalışmamıza izin verirse, çalışırız. Çocuklarda pislikten deri hastalıkları oluşuyor, doktora gittiğimizde bizi geri çeviriyorlar" dedi.