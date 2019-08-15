Altay’ı lisans telaşı sardı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'da lisans telaşı başladı. Transfer tahtasını açmak için bugün 1 milyon TL ödeme yapması gereken siyah-beyazlılar bu borcu kapatıp 8 yeni futbolcusunun lisansını çıkartacak. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu daha önce de 5 kez kulübü transfer yasağından kurtarmıştı. Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "İskelet kadromuzun üzerine istediğimiz tüm oyuncuları aldık. Transferi noktaladık. İyi bir ekip kurduğumuza inanıyorum" dedi.

SARPONG MASADA

Son olarak Ümraniyespor'dan Leandirinho'yu Altay'da rota geçen sezon Yunanistan'da forma giyen Elazığspor'un eski Hollandalı kanat oyuncusu Jeffery Sarpong'a döndü. İsmi daha önce de gündeme gelen yıldız futbolcu teklife olumlu karşılık verdi. Yunanistan'nın AO Xanthi takımında forma giyen Jeffrey Sarpong'un bu hafta içinde imza atması bekleniyor.