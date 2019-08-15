Denizli’de depremin yaraları sarılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı'de8 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ekipler, depremin merkez üssü Bozkurt ile Çardak ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay görevlileri, bölgede depremzede vatandaşların her türlü isteğine cevap verebilmek için 24 saat esasına dayalı çalışıyor.Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi görevlileri ve gönüllülerince bölgede kurulan seyyar mutfakta günlük iki bin kişilik yemek hazırlanıyor. Evlerinin yakınlarında ve stat çevresinde kurulan çadırlarda konak- layan depremzedelere Türk Kızılay tarafından üç öğün sıcak yemek servisi yapılı- yor. AFAD koordinasyonunda 370 kamu görevlisinin çalışma yaptığı bölgede 350 çadırın kurulumu tamamlandı. Öte yandan Bozkurt'ta 261, Çardak'ta 80 bina ile bölgedeki 2 cami ve bir kamuya ait yapı olmak üzere ağır hasarlı 344 binada ön hasar tespiti yapıldı.