İlklerin ilke’si

İngiltere'nin Bath kentinde bulunan Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye'yi İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal temsil etti. Milli sporcuların üçü de finale adını yazdırırken, İlke Özyüksel, UIPM tarafından açıklanan verilere göre koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı. İlk 8'e giren sporcuların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı organizasyonu İlke 20'nci, Buğra 23'üncü, İpek ise 31'inci sırada tamamladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda mücadele ederek, Türkiye adına modern pentatlonda olimpiyata giden ilk sporcu olan İlke, önceki gün İngiltere'de düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda koşu ve atış kombinasyonunda dünya rekoru kırdı. Duygularını SABAH'a anlatan Altınordu'nun Milli modern pentatloncusu Özyüksel, "Uzun zamandır hayalini kurduğum ve gerçekleştirmeyi çok istediğim bir hedefti. İlk büyükler dünya rekorum. Toplamda 7 dünya rekoruna ulaştım ve sanırım pentatletler arasında bu bir rekor. Çok mutluyum. 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları için kota peşindeyim. Şu an önümdeki yarışmalarda bunun için yarışacağım, sonrasında ise tüm odak madalya üzerine olacak" dedi.

SON İKİ YILDA REKOR KIRDIM

Özyüksel sözlerini şöyle sürdürdü: "Pes ettiğim nerede görülmüş. En büyük örnek bu kadar olayın ardından gelen dünya rekoru... Son iki yılda dünya rekoru kırdım, dünya kupasında ikincilik ve üçüncülük, Avrupa şampiyonasında ise birincilik ve üçüncülük elde ettim. İki yıla sığdırdığım bu başarı grafiğini şimdi daha da yukarıya taşımanın, Tokyo'da olimpiyat madalyası almanın vakti geldi." MODERN PENTATLON NEDIR?

Modern Pentatlon beş disiplinden oluşup, dört etkinlikte organize edilmiştir. Bunlar; Eskrim, Yüzme, Binicilik, Atış ve Koşu'dur. Modern Pentatlon eğitici, fiziksel, zihinsel ve entelektüel yönleriyle bütünleyici bir spordur.