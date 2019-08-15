İzmır bomboş kaldı sahıller dolup taştı

İZMIR'DE Kurban Bayramı tatilini geçiren bazı aileler, hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla birlikte serinlemenin yollarını aradı. Kordon boyu ve Cumhuriyet Meydanı, öğle saatlerinde sessizliğe bürünürken vatandaşlar ormanlık alanlarda serinlemenin yollarını aradı. Bayram tatilini İzmir'de geçiren bazı vatandaşlar oltasını alıp Kordon'da balık tuttu. Bayramı fırsat bilenler Çeşme'ye akın etti. Otel ve pansiyonlarda yüzde yüz doluluk oranına ulaşılırken, bayram boyunca plajlarda da 'İğne atsan yere düşmez' deyimi gerçek oldu. Turkuvaz rengi denizinin yanı sıra ince kumuyla ilgi gören Ilıca Plajı da, her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin akınına uğradı.

GİRİŞLER KAPATILDI

Bayramda Çeşme'nin yanı sıra en çok rağbet gören yerlerin başında Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye ve Edremit ilçelerini bulunduğu körfez bölgesi yer aldı. Akçay ile Altınoluk tatil bölgelerinin girişlerinde araç yoğunluğu yaşandı. Akçay Mahallesi'nden geçen E-87 karayolu giriş kavşağı, ekipler tarafından araç trafiğine kapatıldı. Akçay'a girmek isteyen araçların oluşturduğu konvoy nedeniyle İzmirÇanakkale yolunda zaman zaman trafik akışı durdu.