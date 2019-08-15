Kadın kahveciler ezberleri bozuyor

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Urla ilçesinin kırsal mahalleleri olan Barbaros ve Zeytinler'de kadınlar köy kahvesi işletiyor. Barbaros köy kahvesinin 10 yıllık işletmecisi Bahar Doğru (57), "Kahvede küfürlü konuşan kafasına tepsiyi yiyor" dedi. Barbaros Mahallesi'nde köy kahvesini işleten Bahar Doğru, Urla'da kadın işletmeci olarak ilk köy kahvesini 10 yıl önce kendisinin açtığını söyledi. Ablası Yeliz Kaya ile birlikte birlikte Zeytinler'de köy kahvesi işleten Deniz Aslan (41) ise, "Artık kadınlar da gelip kahvemizde oturuyor" dedi.