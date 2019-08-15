Yatırım iklimindeyiz fırsatı kaçırmayalım

Merkez Bankası'nın faiz düşürmesi, dünyada da FED'in faiz indirimi sonrası oluşan ortam, yatırımcıları hareketlendirdi. Durgun geçen bir yılın ardından tekrar yatırımın hareketlenmesini beklediklerini ifade eden İzmir'in önde gelen OSB başkanları, yatırımcılara "Bankalar da kredi faizlerini düşürüyor, yatırım iklimine girdik, bu fırsatı değerlendirmemiz gerek" diyerek çağrıda bulundu.

KEMALPAŞA ORGANIZE SANAYI BÖLGESI YÖNETIM KURULU BAŞKANI KAMIL

PORSUK: Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi, dövizin uzunca bir süredir düşük ve stabil seyri, 2018'in ikinci yarısından itibaren girdiğimiz sıkıntılı süreçten sonra yatırım ve hareketlenme için uygun koşulları sağladığını düşünüyorum. Ülkemizin en temel ihtiyacı olan üretim, hatta katma değerli üretim için yatırım planlarını dondurmuş, yatırım planı olup da adım atmaktan çekinen tüm yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye, başta Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olan KOSBİ'de yatırıma çağırıyorum. BAĞYURDU

ORGANIZE SANAYI BÖLGESI YÖNETIM KURULU BAŞKANI

AYDIN TELSEREN:

Her fırsatta, her zaman söylediğimiz bir şey var, kriz zamanları aslında yatırım için en uygun zaman. Çünkü durgun zamanda bir şey yapmadan beklemek yerine bu süreçte yapılan yatırımlar, piyasa hareketlendiğinde size rakiplerinizden bir adım öne taşır. O sebeple Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası düşen kredi faizleri, doların 6 TL bandının altındaki dengeli seyri, enflasyonun görece düşüşü ile yatırımcı için en uygun zamanın şartlarını oluşturmuş bulunuyor. BAYOSB olarak bu dönemde bölgemizde süren yatırımlar hızlanırken, yeni yatırımcıların ilgisi de üzerimizde bulunuyor. Bu anlamda yeni yatırım planlayan, bu dönemi ülke ekonomisine yatırım katkısı vererek değerlendirmek isteyen tüm yatırımcıları bölgemize, BAYOSB'ye bekliyoruz.

TIRE ORGANIZE SANAYI BÖLGESI YÖNETIM KURULU BAŞKANI

KOSAT GÜRLER:

Enflasyondaki düşüş eğilimi, doların yatay seyri, bununla beraber finansal koşulların kısmen iyileşmeye başladığı şu dönemde, Merkez Bankası'nın bu hamlesi, yatırımcıya yatırım planlarını harekete geçirme imkanı da yaratıyor. Sıkıntılı bir süreçten sonra ülkemizin potansiyelinde olan yüksek büyüme oranlarına yeniden ulaşmak için yapılması gereken, Endüstri 4.0 anlayışıyla, katma değerli üretim hedefli, modern tesis ve üretim yatırımlarına hız vermektir. Bu sebeple tüm yatırımcıları alt yapısı tamamlanmış, modern bir anlayışla dizayn edilmiş ve tüm teknolojik imkanlardan yararlanarak üyelerine hizmet veren TOSBİ olarak, bu hedefle hareket etmek isteyen yatırımcıları bekliyoruz.