Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Akhisar umut verdi

Akhisar umut verdi

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Akhisar umut verdi
YILMAZER: Akhisarspor'dan beklentileriniz neler? Şampiyonluğa oynayabilecekler mi? TIMOR: Şampiyon bir hocayı getirdiler. Mehmet Altıparmak bu ligin en deneyimli ve en başarılı hocalarından birisi. Gidenler çok oldu ama tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış oyuncular aldılar. Bu büyük bir avantaj. Galatasaray karşısında da gayet başarılı bir futbol oynadılar. Gördüğüm kadarı ile kaliteli bir santrafor eksikleri var. Çifdalöz: Son iki sezondur süper kupa finalini oynuyorlar. Geçen sezon süper kupayı kazanmış bir takımın küme düşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu sezona iddialı başlayacaklar. Nokta transferler yaptılar ama iyi bir golcü eksikliği olduğu da bir gerçek. Mehmet hocanın kalitesi tartışılmaz. Kadro büyük bir değişime uğramış olsa da, Galatasaray karşısında uyum sorunu yaşamadılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akhisar umut verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN