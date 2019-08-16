Akhisar umut verdi

BUGÜN NELER OLDU

YILMAZER: Akhisarspor'dan beklentileriniz neler? Şampiyonluğa oynayabilecekler mi? TIMOR: Şampiyon bir hocayı getirdiler. Mehmet Altıparmak bu ligin en deneyimli ve en başarılı hocalarından birisi. Gidenler çok oldu ama tecrübeli ve şampiyonluk yaşamış oyuncular aldılar. Bu büyük bir avantaj. Galatasaray karşısında da gayet başarılı bir futbol oynadılar. Gördüğüm kadarı ile kaliteli bir santrafor eksikleri var. Çifdalöz: Son iki sezondur süper kupa finalini oynuyorlar. Geçen sezon süper kupayı kazanmış bir takımın küme düşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu sezona iddialı başlayacaklar. Nokta transferler yaptılar ama iyi bir golcü eksikliği olduğu da bir gerçek. Mehmet hocanın kalitesi tartışılmaz. Kadro büyük bir değişime uğramış olsa da, Galatasaray karşısında uyum sorunu yaşamadılar.