Altınordu’nun gençleri var

YILMAZER: Altınordu transfer sezonunu sessiz geçirdi. Gidenler oldu ama dışarıdan transfer yerine alt yapıdan transferlere sarıldılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Timor
: İsim olarak baktığımızda iddialı bir takım
görüntüsü vermiyor ama hazırlık maçlarında
gençlerin performansı çok beğenildi. Hüseyin
hoca bu gençlerle yine sezona damgasını vurursa
hiç şaşırmam. İlk maçı Hatayspor ile Bolu'da oynayacaklar.
Bu büyük bir avantaj. Çifdalöz
: Sadece yetiştirdiklerinde yarışmak
çok zor. Bu nedenle zorlu bir sezon bekliyor Altınordu'yu.
Gençlerin performansı belirleyici olacak.
Pahalı transfer yapmıyorlar. Ucuz ve iyi
oyuncu bulmak ta çok zor. Beklemedeyiz.