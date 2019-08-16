Altınordu’nun gençleri var

BUGÜN NELER OLDU

YILMAZER:: İsim olarak baktığımızda iddialı bir takımgörüntüsü vermiyor ama hazırlık maçlarındagençlerin performansı çok beğenildi. Hüseyinhoca bu gençlerle yine sezona damgasını vurursahiç şaşırmam. İlk maçı Hatayspor ile Bolu'da oynayacaklar.Bu büyük bir avantaj.: Sadece yetiştirdiklerinde yarışmakçok zor. Bu nedenle zorlu bir sezon bekliyor Altınordu'yu.Gençlerin performansı belirleyici olacak.Pahalı transfer yapmıyorlar. Ucuz ve iyioyuncu bulmak ta çok zor. Beklemedeyiz.