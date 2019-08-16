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’nun gençleri var

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Altınordu’nun gençleri var
YILMAZER: Altınordu transfer sezonunu sessiz geçirdi. Gidenler oldu ama dışarıdan transfer yerine alt yapıdan transferlere sarıldılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Timor: İsim olarak baktığımızda iddialı bir takım görüntüsü vermiyor ama hazırlık maçlarında gençlerin performansı çok beğenildi. Hüseyin hoca bu gençlerle yine sezona damgasını vurursa hiç şaşırmam. İlk maçı Hatayspor ile Bolu'da oynayacaklar. Bu büyük bir avantaj. Çifdalöz: Sadece yetiştirdiklerinde yarışmak çok zor. Bu nedenle zorlu bir sezon bekliyor Altınordu'yu. Gençlerin performansı belirleyici olacak. Pahalı transfer yapmıyorlar. Ucuz ve iyi oyuncu bulmak ta çok zor. Beklemedeyiz.
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Altınordu’nun gençleri var
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