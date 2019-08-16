Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > ‘Babam başkan ben değilim ki’

‘Babam başkan ben değilim ki’

Giriş Tarihi: 16.8.2019
‘Babam başkan ben değilim ki’
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7 sınıf öğrencisi Mehmet Akif Koştu. "Bu sene ilk defa çırak olarak çalışmaya başladım. Hayatım düzene girdi diyebilirim. Sabah 09.00'da işbaşı yapıyorum. Mankenleri yerleştirip etrafın tozunu alıyor sonra da silip süpürüyorum. Akşam saat 19.00 gibi de işten çıkıyorum. Haftalık olarak da 50 TL alıyorum. Çalışmak, para kazanmak güzel bir duygu. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yaz tatilimi oyun oynayarak geçirebilirdim ama çalışmayı tercih ettim. Benim için daha iyi ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşlarım 'Baban belediye başkanı. Niye çalışıyorsun ki? 'diye soruyor. Ben de onlara 'Niye çalışmayayım ki. Belediye başkanı olan babam. Ben değilim' şeklinde karşılık veriyorum. Haftalıklarımı biriktiriyorum. Okul öncesi biriktirdiğim paralarla bir ihtiyacımı karşılamak istiyorum" dedi. Mehmet Akif'in çalıştığı işyerinin sahibi Hüsame Gözkaya da Mehmet Akif'in iki aydır yanlarında çırak olarak çalıştığını ve kendisinden son derece memnun olduklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Babam başkan ben değilim ki’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN