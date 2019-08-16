‘Babam başkan ben değilim ki’

BUGÜN NELER OLDU

BergamalıKadri Anadolu İmam Hatip Lisesi 7 sınıf öğrencisi Mehmet Akif Koştu. "Bu sene ilk defa çırak olarak çalışmaya başladım. Hayatım düzene girdi diyebilirim. Sabah 09.00'da işbaşı yapıyorum. Mankenleri yerleştirip etrafın tozunu alıyor sonra da silip süpürüyorum. Akşam saat 19.00 gibi de işten çıkıyorum. Haftalık olarak da 50 TL alıyorum. Çalışmak, para kazanmak güzel bir duygu. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yaz tatilimi oyun oynayarak geçirebilirdim ama çalışmayı tercih ettim. Benim için daha iyi ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Bazı arkadaşlarım 'Baban belediye başkanı. Niye çalışıyorsun ki? 'diye soruyor. Ben de onlara 'Niye çalışmayayım ki. Belediye başkanı olan babam. Ben değilim' şeklinde karşılık veriyorum. Haftalıklarımı biriktiriyorum. Okul öncesi biriktirdiğim paralarla bir ihtiyacımı karşılamak istiyorum" dedi. Mehmet Akif'in çalıştığı işyerinin sahibi Hüsame Gözkaya da Mehmet Akif'in iki aydır yanlarında çırak olarak çalıştığını ve kendisinden son derece memnun olduklarını söyledi.