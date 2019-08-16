Balıkesir destek bekliyor

YILMAZER: Balıksesirspor her sezona sancılı başlıyor. Transfer yasağı takımı çok etkiledi. Ne yapar bu takım? Timor: Transfer yapamadıkları gibi eldekiler de gidiyor. Ekonomik anlamda büyük zorlukları var. Ali Tandoğan hocanın işi çok zor. İlk maçı da Adana Demirspor deplasmanında geçirecekler. Zor bir başlangıç ve zor bir sezon önlerinde duruyor. Çifdalöz: Geçen sezon yetersiz olan kadroyu arar olduk. Açıkçası takım kurmakta bile zorlanıyorlar. Bu ortamda Balıkesir şehrinin artık takımı sahiplenmesi lazım. Aynı şey taraftar için de geçerli. Başka çareleri yok. Birlik olup bu takıma

SAHİP ÇIKACAKLAR.

"İlk 4 maç önemli"

TFF 1. Lig'de Balıkesirspor, 2019-2020 sezonuna Adana Demirspor deplasmanıyla başlayacak. Balıkesirspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "İlk 4 haftamız çok zor geçecek, kolay olmayacak. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum" dedi.