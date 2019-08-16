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Başkan Koştu’nun çalışkan evlatları

Başkanı , yaz tatilinde iki oğlunu hayatı öğrenmeleri için esnafın yanına verdi. fırında, ise kuyumcuda tecrübe kazandı

ERTAN GÜRCANER Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019
Başkan Koştu’nun çalışkan evlatları

İzmir'de bazı CHP'li belediye başkanları, oğullarına belediye bünyesinde müdürlük gibi vasıflar verirken, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakından Bergama Belediye Başkanı seçilen AK Partili Hakan Koştu ise iki oğlunu da 'hayatı öğrensinler' diye ilçede faaliyet gösteren esnafların yanına çırak olarak vermeyi tercih etti. Okulların kapanmasıyla 16 yaşındaki Hasan Furkan Koştu fırında, 12 yaşındaki Mehmet Akif Koştu ise bir kuyumcuda çırak olarak çalışmaya başladı. Kısa sürede çalışma hayatına uyum sağlayan Koştu kardeşler günde ortalama 9-10 saat çalışarak aldıkları haftalıkları da okullar açılmadan önce bir ihtiyaçlarını karşılamak için biriktirmeye başladı. Çocuklarının iş hayatına kısa sürede uyum sağladığını belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, eşi ile birlikte çalışma hayatının çocukları üzerindeki olumlu etkisini gördükçe mutlu olduklarını söyledi. Her iki oğlunun da yüzmeye ve basketbola ilgi duyduklarını belirten Koştu, "Geçtiğimiz yıllarda eşim, çocukları çağımızın en büyük sorunu haline gelen internet bağımlılığından uzak tutmak için yaz tatillerinde yüzme ve basketbol kurslarına götürüyordu. Bu sene hem hayatı öğrenmeleri hem de günlük yaşantılarına bir çeki düzen vermeleri için ilçedeki bir esnafın yanına çırak olarak vermeyi düşündük. Furkan'ı fırına, Mehmet Akif'i de ilçedeki bir sarrafın yanına çırak olarak verdik. Harçlıklarını çıkarıp küçük yaşta iş disiplinini ve para kazanmanın zorluğunu öğrensinler istedik. İlk başta biraz tedirgindik ama kısa sürede işlerini benimseyip sabahları hevesle işe gitmek için yataktan kalktıklarını görünce de mutlu olduk" dedi.

'BEN DE ÇIRAKTIM'
Babasının esnaf olduğunu, kendisinin de küçük yaşlarda oğulları gibi yaz tatillerinde çırak olarak çalıştığını hatırlatan Koştu, "Babam esnaftı. Yaz tatillerinde beni hep çırak olarak verirdi. O günleri unutamam. Çırak olarak çalıştığım dönemde çok şeyler öğrendim. Belki kendi iş yerimizde çalışsaydım o günlerde edindiğim tecrübelerin birçoğunu öğrenemezdim. Bence her çocuk esnaf dükkanının havasını solumalı, bu tecrübeyi edinmeli" diye konuştu.

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Başkan Koştu’nun çalışkan evlatları
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