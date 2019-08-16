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damat ‘’ islamıyetı tercıh ettı

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Fransız damat ‘Adem’ islamıyetı tercıh ettı
YILLARDIR Fransa'da yaşayan İzmirli Duman ailesinin kızları Seda, lise öğrenimi sırasında tanıştığı Fransız Kevin Suyon'la ilerleyen yıllarda evlilik kararı aldı. Ailelerin de onay verdiği evlilik öncesi Kevin'e Türk gelenekleri ve İslâmiyet hakkında bilgi verildi. Seve seve Müslüman olacağını açıklayan damat, Fransa'daki konsoloslukla Müslümanlığı seçip "Adem" ismini aldı. Türk örf, adet ve geleneklerine hayranlığını her fırsatta dile getiren Adem, düğünlerini de Türkiye'de ve Yörük kültürüne göre yapmak istediğini söyledi. Duman Ailesi, Yörük köylerinden Eğridere'deki düğün salonunda yemekli düğün organize etti. Fransa'dan gelen damadın ailesi ve yakınları ile gelinin Yörük akrabalarının doyasıya eğlendiği düğünde Türk müzikleriyle oynayan çift ve aileleri, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti. Düğünde hazır bulunan Bornova Yörükler Derneği Başkanı Ramazan Dumanlı ve Hüseyin Topuz ise Yörük kızı ile evlenen Fransız damada Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve Yörük poşusu hediye etti.
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Fransız damat ‘Adem’ islamıyetı tercıh ettı
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