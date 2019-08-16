Haydi menemen

BUGÜN NELER OLDU

YILMAZER: Ligin yenisi Menemenspor sezonu Giresun'da açacak. Nasıl bakıyorsunuz Menemenspor'a? Timor: TSYD kupasını kazandılar. Bu moral olarak ta lige olumlu yansır. Kaliteli ve tecrübeli oyuncular aldılar. Giresun deplasmanı zor geçer. Rakipleri şampiyonluk hesapları yapıyor. Bu deplasmandan alınacak 1 puan bile altın değerinde olur. Çifdalöz: Hem Karşıyaka'yı hem Altınordu'yu yenerek lige hazır oldukları mesajını verdiler. Bu galibiyetler takıma da güven kazandırdı. Buna rağmen yapılan transferleri yeterli görmüyorum. Daha alternatifli bir kadroya ihtiyaçları var.Menemen sahnedeTFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Menemenspor, 2019-2020 sezonunun açılış maçında bugün deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Onur Özütoprak yönetecek. Teknik patron Ramazan Kurşunlu takımına güveniyor.