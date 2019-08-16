Kayra’ya rapor müjdesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde oturan Süheyla- Adnan Uzman çiftinin 11 yaşındaki oğulları Kayra, halk arasında 'balık derisi' ya da 'balık pulu' olarak da bilinen iktiyozis hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalı yaralarla beraber şiddetli kaşıntıları olan Kayra'nın düzenli olarak doktorlar tarafından önerilen krem ve şampuanları kullanması gerekiyor. Kayra'nın yüzde 100 engelli raporunun 2 yıl önce iptal edilmesi üzerine önerilen krem ve ilaçları temin edemeyen ailesi, hayırseverlere yardım talebinde bulunmuştu. Kayra'nın çağrısını duyan Türkiye'nin dört bir yanından birçok hayırsever, aileye kolilerce krem yardımı yaparak, destek verdi. Yaklaşık 7 ay boyunca krem sıkıntısı yaşamayacak ailenin yüzü güldü. Öte yandan 8 Ağustos Perşembe günü İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rapor için heyete giren Kayra, ikinci kez sevindi. Doktorların Kayra için 'Özel gereksinimi vardır' raporu vermesinin ardından aile için yeniden ihtiyaç duyulan krem ve şampuanları temin etmenin yolu açıldı.

HEYETE GİRDİ

Karardan mutluluk duyduklarını belirten anne Süheyla Uzman, "Çocuğumun bakıma ihtiyacı olduğunu her defasında söylemiştim. Sonunda bizim sesimiz duyuldu. Birkaç ay içinde ikinci güzel haberimizi aldık. Yapılan krem yardımıyla birlikte Kayra'nın yaraları da gelişme gösterdi. Çok mutluyuz" dedi. Kayra'nın heyete girdiği gün, raporunun çıktığını anlatan Süheyla Uzman, "Raporda 'Özel gereksinimi vardır' ibaresi mevcut. Raporun böyle çıkması bizi çok mutlu etti. İnşallah bu rapor bizim temel ihtiyaçlarımız olan krem ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacaktır. Bundan sonra isteğimiz Kayra'nın ihtiyaçlarının karşılanması. Başka talebimiz asla yok. Bakıma muhtaç bir çocuğun kremlerinin almak istiyorum" diye konuştu.