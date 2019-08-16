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’nde ayin düzenlendi

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Meryemana Evi’nde ayin düzenlendi

Hrıstıyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde ayin düzenlendi. Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Paul Fitzpatrick Russell'ın yönettiği ayine, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto da eşlik etti. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta'nın da geldiği ayine, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan kafileler halinde katıldı. Ayine gelenler kutsanmış üzüm, incir ve ekmekten almak için yoğunluk oluşturdu. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

ÇOK ÖZEL BIR YER
Russell, ayinde yaptığı konuşmada, "göğe yükseliş günü" nedeniyle huzur dolduklarını, tüm dünyada bu bayramın kutlandığını söyledi. Meryem Ana'nın hayatını yaşadıktan sonra ruh ve beden olarak göğe alındığını kaydeden Russell, "İnancımıza göre bu olaylar bu alanlarda oldu. Meryemana Evi, Meryem Ana'nın cennete alındığı yer. Bu özel yerde bayramı kutlamak bizim için büyük lütuf" dedi.

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Meryemana Evi’nde ayin düzenlendi
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