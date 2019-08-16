Mobilyacılara müjde

BUGÜN NELER OLDU

mobilyacıların çağın gereklerine uygun sanayi sitesi hayali gerçekleşiyor. Sektördeki büyük ve küçük işletmelerin bir arada olacağı ve tüm ihtiyaçları karşılayacak modern site için son aşamaya geldiklerini söyleyen İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, "Bu İzmir'in de bir ihtiyacı. İnşallah iki yıl sonra kurdelesini da keseceğiz" dedi. Ege Koop'un 400 işyerinden oluşan yeni bir ticaret merkezi inşa edeceğini ifade eden Özkoparan, "Kurulacak Ege Ticaret Merkezi, Menderes Tekeli'de İzmir Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi bitişiğinde, metro hattına 5 dakika mesafede yer alıyor. Merkez, çevreyoluna 12 km, İZBAN istasyonuna 3 km ve havaalanına 20 km uzaklıkta bulunacak. 200 metrekarelik işyeri için arsa payı olarak 200 bin lira ödenecek. Bunun yarısı 24 ay faizsiz vade ile verilebilecek. Biz kendimiz uygun arsa bulsak, altyapı, hafriyat ve düzenleme çalışmaları, arsa bedeli ile yine aynı maliyete gelecekti zaten. Projenin arsasında masraflar Egekoop tarafından karşılanıyor. İnşaata yılbaşında başlanıp işyerlerinin 2 yılda teslim edilmesi planlanıyor. Mobilya ve marangoz camiasının böyle bir merkeze ihtiyacı var. Sektördeki tüm işletmeleri bir araya toplayacağız" diye konuştu.