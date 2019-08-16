Nerede kalmıştık

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-20 sezonu, bugün başlayacak maçlarla 'merhaba' diyecek. Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor'un hasreti bugün son şampiyon Galatasaray önünde son bulacak. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Menemenspor, bugün deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelecek. Gizem Yılmazer'in yönettiği 'Spor Masası' da, Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz yorumlarıyla sezonu açıyor. GIZEM YILMAZER: Göztepe'den başlayalım. Transfer sezonunu nasıl değerlendirdiler. Yapılan transferler yeterli mi ? Lebip Timor: 2 çok önemli transferleri var. Birisi Eren, diğeri Sanneh. İkisi de ilk

11 çıkacaklar ve büyük katkı sağlayacaklar. Veli, Murat, Hüseyin ve Bahadır ilerleyen haftalarda kadroya girerler. Kombineler kapışıldı. Yeni stat inşaatları devam ediyor. Sözün kısası her şey yolunda. Serhan Çifdalöz: Çok ses getirecek transferler yapmadılar. Başkan anladığımız kadarı ile yeni stadın açılmasını bekliyor. Ondan sonra transferlerde de bombalar patlar ve hep üst sıralara oynayan bir takım izleriz. Lige iyi başlamak önemlidir. Göztepe taraftarı artık korku filmi izlemek istemiyor.

AÇILIŞ ŞAMPİYONLARIN

YILMAZER: Yeni sezonda nasıl bir Yukatel Denizlispor izleyeceğiz? Timor: Denizli'de çok güzel şeyler oluyor. Hem saha dışında, hem sahanın içinde. Başkan Ali Çetin, şampiyonluk sonrası bir anda inşaata başladı. Hem alt yapı tesislerini yeniledi hem de stadın kapasitesini artırarak modern bir hala getirdi. Bütün bunları yaparken transferlerde de iyi isimleri aldılar. Yücel hoca devam edecek olmaları da büyük bir avantaj. İlk maçı Galatasaray ile oynayacaklar. Ligin açılışına yakışır bir kapışma olacak. Geçen sezonun iki şampiyonunu izleyeceğiz. Çifdalöz: Şampiyonluk sonrası ellerini çabuk tutarak hem transfere odaklandılar hem de stat işine giriştiler. Başkan her söyleminde ilk beşe oynayacaklarını söylüyor. Zor bir hedef gibi görünse de başkanın bir bildiği vardır elbet. Hocasına ve takımına güveniyor olmalı. Açıkçası yapılan iyi işleri görünce ben de heyecanlanıyorum.



DENİZLİ'DE TARİHİ GÜN

Süper Lig'e 9 yıl sonra dönen Yukatel Denizlispor'un 3 bin 380 günlük hasreti bugün son şampiyon Galatasaray önünde son bulacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Taraftarın stadı tıklım tıklım doldurması bekleniyor.

ALTAY ZORU SEVER

YILMAZER: Altay büyük ölçüde kadrosunu korudu. Oturmuş kadrosu ile ne yaparlar yeni sezonda ? Timor: Her sezon transfer yasağı geliyor ve son anda imzalar atılıyor. Buna rağmen sorunu çözen bir başkanları var. Sait hocanın devam edecek olması bence en büyük avantajları. Ancak geçen sezon süper ligden düşen takımlar bu sezona iddialı başlayacaklar. Bu takımların arasından sıyrılmak zor gibi. Bekleyip göreceğiz. Çifdalöz: Paixao'yu elde tutarak büyük iş yaptılar. Hocanın tecrübesi, mevcut kadronun kalitesi lige de yansırsa ses getirirler. Taraftara da büyük iş düşüyor. Artık kapalı tribünü doldurmaları lazım. Hem saha içinde, hem tribünlerde bu gücü hissettirmeleri gerekiyor